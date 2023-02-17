العالم اليوم - أسرة سورية نجت من فاجعة الزلزال.. لتلقى مصيرا مروعا

انتم الان تتابعون خبر أسرة سورية نجت من فاجعة الزلزال.. لتلقى مصيرا مروعا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 02:18 مساءً - توفي أفراد عائلة سورية مؤلفة من 7 أشخاص بينهم 5 أطفال، الجمعة، في حريق اندلع في منزل لجؤوا إليه بوسط تركيا، بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأكدت وكالة أنباء "دي اتش آي" أن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب (جنوب شرق) لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.

واندلع الحريق حوالى الساعة 3:00 بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء، المنزل الذي أتت عليه النيران إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسميةـ أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات.

وأصيب 5 أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق المأساوي.

وتستقبل تركيا 3,.7 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب منذ 2011، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7.8 درجات في السادس من فبراير الحالي 41 ألف قتيل، بحسب آخر حصيلة رسمية.