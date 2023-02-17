زلزال قوى يضرب جزيرة تانيمبار الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - ويأتى زلزال جزيرة تانيمبار، اليوم الجمعة، غداة زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب إقليم بابوا غينيا فى أقصى شرق إندونيسيا، أمس الخميس، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص على الأقل.

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