جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع رأى أجرى فى رؤسيا أن نسبة ثقة المواطنين الروس فى الرئيس فلاديمير بوتين نمت بنسبة 1.1% وبلغت 78%، وفقا لمركز أبحاث الرأى العام لعموم روسيا الذى نشر نتائج الاستطلاع الذى أجرى فى الفترة من 6 إلى 12 فبراير من بين 1600 مستجيب تزيد أعمارهم عن 18 عاما.





وأشار المستطلعون إلى أنه "عند سؤالهم عن الثقة فى بوتين، أجاب 79.1% بالإيجاب (+ 1.1% خلال الأسبوع)، ونمت نسبة التأييد لعمل الرئيس الروسى بنسبة 1% وبلغت 76% ". وشدد التقرير على أن "أرقام التقييم الإيجابية لرئيس الوزراء والحكومة الروسية بلغت 52.8% (-0.2%) و50.5% (+ 0.6%) على التوالى". 61.7% من المستجيبين يثقون بميخائيل ميشوستين (+ 0.2% خلال الأسبوع).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استطلاع: ارتفاع مستوى الثقة فى بوتين إلى 78% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.