بوتين: غازبروم ستتوسع فى مشروعات استخراج الغاز كأولوية لروسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الروسى فى كلمة له، خلال الاحتفال بذكرى تأسيس شركة "غازبروم" الروسية، إن روسيا ستبقى مركزًا مهما فى عالم متعدد الأقطاب، مؤكدًا أن شركة غازبروم لديها المزيد من عقود التصدير.

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