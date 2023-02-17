الخارجية الصينية: على أمريكا التعاون مع بكين بشأن حادث المنطاد

جدة - نرمين السيد - ولدى سؤاله عن تصريحات للرئيس الأمريكى جو بايدن، قال فيها إنه سيتحدث مع الرئيس شى جين بينج حول المنطاد الصينى، قال وانج وين بين، المتحدث باسم الوزارة، إن الولايات المتحدة بحاجة للعمل مع بكين بشأن الواقعة، وإعادة العلاقات إلى الاستقرار.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قال فى وقت سابق، إن الجيش الأمريكى يراقب عن كثب المجال الجوى للولايات المتحدة، مؤكدًا: "سنسقط أى جسم فى الجو يهدد الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا: "لم نعرف حتى الآن ماهية الأجسام الغريبة، والجيش الأمريكى يراقب عن كثب المجال الجوى للبلاد".

وقال جو بايدن: "أتوقع الحديث مع الرئيس الصينى خلال الفترة المقبلة، ولن نعتذر للصين على إسقاط المنطاد، ولن أقدم أى أعذار لكننا سنتنافس مع الصين، استطعنا حماية المواقع الحساسة ضد جمع المنطاد الصينى لأى معلومات عنها، وسنتخذ تدابير إضافية لاكتشاف أى أجسام طائرة فوق الأجواء الأمريكية، ولا مؤشرات على ارتباط الأجسام الطائرة ببرنامج تجسس تابع للصين أو لدولة".