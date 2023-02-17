العالم اليوم - لماذا باع بافيت أسهم TSMC لصناعة الرقائق؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 01:20 مساءً - في خطوة غير متوقعة، خفض حكيم أوماها، وارن بافيت، حصته في شركة تايوان لأشباه الموصلات "TSMC" بعد أشهر قليلة من الإفصاح عن امتلاك حصة كبيرة في الشركة، وهو انعكاس سريع غير معتاد للملياردير الأميركي الشهير، خاصة بعد أن وصف تشارلي مونجر، الشريك التجاري القديم لوارن بافيت شركة TSMC بأنها "أقوى شركة لأشباه الموصلات على وجه الأرض".

خفضت "هاثاواي" التي يقودها بافيت حيازتها من شهادات الإيداع الأميركية لشركة تايوان لأشباه الموصلات بنسبة 86 بالمئة في الربع الأخير، وفقا لإفصاح حديث.

بافيتراض أن "هاثاواي" باعت هذه الحصة وفقا لمتوسط سعر السهم خلال الفترة، فإن عملية البيع تحقق لها 3.7 مليار دولار.

لماذا باع بافيت؟

كانت "TSMC" قد قررت خفض هدف الإنفاق الرأسمالي بنحو 10 بالمئة في 2023، إلى نحو 36 مليار دولار، بعدما فرضت الإدارة الأميركية قيودا جديدة على وصول الصين إلى التقنيات الحيوية.

قدمت صانعة الرقائق التايوانية توقعات حذرة للعام الحالي وسط تزايد قيود التجارة الأميركية، وتوقعت TSMC أن تراوح مبيعات الربع الأول من العام الحالي بين 16.7 مليار و17.5 مليار دولار، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين البالغة 17.9 مليار دولار.

يذكر أن الشركة قد سجلت ارتفاعا في صافي الدخل بنحو 78 بالمئة إلى 295.9 مليار دولار تايوان (ما يعادل نحو 9.7 مليار دولار) للربع السنوي المنتهي في ديسمبر الماضي، بشكل تجاوز التوقعات البالغة 287.8 مليار دولار تايواني (نحو 9.45 مليار دولار)، وزادت الإيرادات 43 بالمئة عند 625.5 مليار دولار تايواني (حوالي 20.5 مليار دولار).

ورغم ذلك، يظل من غير الطبيعي أن يقوم وارن بافيت بعملية بيع للأسهم، رغم تصريحاته الكثيرة حول تفضيله التمسك طويل الأمد بأسهمه. فعادة، لا يبالي بافيت بالنتائج قصيرة الأجل.

لذا فإن البيع يشير إلى أنه قد يرى مشاكل في ازدهار صناعة أشباه الموصلات على المدى الطويل بشكل عام وTSMC على وجه الخصوص.

وكان بافيت قد اشترى حصة بقيمة 4.1 مليار دولار ما يعادل 60 مليون سهم في أكبر مقاول لتصنيع الرقائق على مستوى العالم "TSMC" خلال الربع الثالث 2022.

ويعد "بافيت" أحد أغنى وأنجح المستثمرين في العالم، إذ جمع ثروة بقيمة 100 مليار دولار، وصنع ثروات بالمليارات لمساهمي "بيركشاير هاثاواي".

وتطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من "بيركشاير هاثاواي" الكشف عن حيازاتها من الأسهم كل ثلاثة أشهر، مما يمنح المستثمرين مجالاً للنظر في محفظة "بافيت"، ولكن نظرًا لتأخر البيانات، فإن إحدث إفصاح تم تقديمه في الرابع عشر من نوفمبر 2022.

وبلغت قيمة محفظة أسهم "بيركشاير هاثاواي" في نهاية الربع الثالث 2022 حوالي 296 مليار دولار، وهذه القيمة موزعة على ما يقرب من 50 سهمًا، وتشكل "آبل" الحصة الأكبر من المحفظة بنسبة تبلغ 41.9 بالمئة، يليها "بنك أوف أميركا"، و"شيفرون"، و"كوكاكولا".