العالم اليوم - تزامنا مع مؤتمر ميونيخ للأمن.. أوكرانيا تكرر رسالتها لروسيا

انتم الان تتابعون خبر تزامنا مع مؤتمر ميونيخ للأمن.. أوكرانيا تكرر رسالتها لروسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 01:20 مساءً - استبعد أحد كبار المسؤولين الأوكرانيين، الجمعة، عقد محادثات سلام مع موسكو ما لم تنسحب روسيا من أوكرانيا، وذلك في تكرار لموقف كييف قبل مؤتمر ميونيخ الدولي المتوقع أن يهيمن موضوع الحرب على مناقشاته.

وكتب ميخايلو بودولياك، وهو المستشار السياسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تويتر إنه كي لا يلحق الخزي بالسياسة العالمية والأمن العالمي الحقيقي "لا بد أن تنتهي الحرب بانتصار أوكرانيا".

وأضاف: "يمكن أن تبدأ المفاوضات حينما تسحب روسيا قواتها من أراضي أوكرانيا. الخيارات الأخرى لا تفعل شيئا إلى منح روسيا الوقت لإعادة تجميع قواتها واستئناف الأعمال القتالية في أي لحظة".

والمستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي من بين كبار المسؤولين الذين سيحضرون مؤتمر ميونيخ للأمن.

مؤتمر ميونيخ للأمن