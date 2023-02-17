روسيا: مقتل شخصين وإصابة آخر بعد هبوط اضطرارى لمروحية فى سخالين

جدة - نرمين السيد - لقى شخصان مصرعهما، وأصيب آخر إثر هبوط إضطرارى لمروحية فى مدينة سخالين فى أقصى شرق روسيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





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