العالم اليوم - "غولدمان ساكس" يتوقع رفع الفائدة الأميركية 3 مرات هذا العام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 12:22 مساءً - قال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع، في الوقت الحالي، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بربع نقطة مئوية في كل مرة، بعد أن أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل.

وأظهر تقرير أمس الخميس أن أسعار المنتجين في يناير تسارعت بأكبر هامش في سبعة أشهر، في حين أظهر تقرير آخر أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض على غير متوقع الأسبوع الماضي.

وتقدر أسواق المال حاليا أن يصل معدل سعر الفائدة النهائي إلى 5.3 بالمئة بحلول يوليو.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل في الأشهر المقبلة، في ظل احتمال بأن تظل الزيادة في أسعار الفائدة كبيرة، ولم يتوقع أي منهم خفضا لسعر الفائدة هذا العام.

وأكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أنه يجب مواصلة التشديد النقدي لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

وفي مطلع فبراير الجاري، رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة، وذلك بعد أن رفعها 7 مرات العام الماضي، بإجمالي 425 نقطة أساس، من مستوى يقترب من الصفر.