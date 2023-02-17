العالم اليوم - فيديو.. جمهور ناد تركي يشكر رجال الإنقاذ على طريقته الخاصة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. جمهور ناد تركي يشكر رجال الإنقاذ على طريقته الخاصة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 12:22 مساءً - في أول مباراة تشهدها الملاعب التركية بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبي البلاد، رفعت جماهير طرابزون سبور التركي لوحة "تيفو"، عبّروا خلالها عن شكرهم وتقديرهم لجهود فرق الإنقاذ التي شاركت في انتشال الضحايا والناجين من تحت أنقاض المباني في المدن المنكوبة.

وقبل انطلاق لقاء طرابزون سبور وبازل السويسري ضمن مباريات دوري المؤتمر الأوروبي، الخميس، رفع أنصار النادي التركي لوحة تُظهر رجل إنقاذ يحتضن طفلا تم انتشاله من تحت الأنقاض.

وضمت اللوحة أيضا صورة لكلب إنقاذ، بالإضافة إلى آلية تبحث عن ناجين، ويد من تحت الأنقاض ترفع العلم التركي.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب "شينول غونيش" بفوز النادي التركي على نظيره السويسري بهدف دون مقابل، ضمن منافسات ذهاب مرحلة خروج المغلوب، المؤهلة للدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية.

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم، قد قرر، الأحد، قبول طلبات الانسحاب من بطولة دوري الدرجة الأولى، التي تقدمت بها أندية هاتاي سبور وغازي عنتاب سبور ويني مالاطيا سبور وأضنة سبور، على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب 10 ولايات تركية.