العالم اليوم - دخل متخفيا.. لص يسرق تبرعات متضرري الزلزال من مسجد بتكساس

انتم الان تتابعون خبر دخل متخفيا.. لص يسرق تبرعات متضرري الزلزال من مسجد بتكساس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 12:22 مساءً - اقتحم لص أحد المساجد وسرق تبرعات منكوبي زلزال تركيا وسوريا في ولاية تكساس الأميركية.

ورصدت كاميرات المراقبة، رجل ينزل من سيارة بيضاء حاملا حقيبة، وتمكن من دخول المسجد من باب غير مغلق.

وأوضح الفيديو، الرجل يتوجه لصناديق التبرعات التي كان بداخلها أموال نقدية وشيكات، واستولى عليها، ولوحظ أن اللص كان يرتدى كمامة وسترة أخفت ملامحه.

وانتشرت جرائم في المدن المنكوبة بعد استغلال المجرمين الأزمة في تحقيق أكبر كم من المكاسب، وسجلت البلدان جرائم خطف وتجارة أعضاء واحتيال وسرقة ممتلكات.