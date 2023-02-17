أوكرانيا: 69 انفجارا فى منطقة سومى جراء قصف روسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت إدارة منطقة سومى، أن الجيش الروسى قصف 7 مجتمعات إقليمية نتج عنها أضرارًا بمبان سكنية وتجارية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضحت أن الجيش الروسى استخدم قذائف الهاون وطائرات بدون طيار فى الهجوم على المدينة، فيما لم يتم تسجيل أى حالات إصابة جراء القصف.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.