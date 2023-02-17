العالم اليوم - 16 مليار دولار إيرادات شركات العقار الإماراتية في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 11:26 صباحاً - تضاعفت الأرباح الصافية لشركات العقار المدرجة في أسواق المال الإماراتية في العام الماضي 2022، مدفوعة بالنمو القوي للقطاع العقاري والسياحي وانتعاش الاقتصاد بعد التعافي الكامل من تداعيات وباء كورونا.

وبحسب الإفصاحات المعلنة على موقعي سوقي أبوظبي ودبي، فأن الأرباح الصافية للشركات العقارية المدرجة زادت بنسبة 92 بالمئة لتصل إلى 11.5 مليار درهم (ما يعادل 3.13 مليار دولار) في 2022، مقارنة بنحو 6 مليارات درهم في العام 2021، بزيادة تعادل 5.5 مليار درهم.

وزادت إيرادات شركات العقار بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى حوالي 58 مليار درهم (حوالي 15.8 مليار دولار) في العام 2022، مقارنة بنحو 56 مليار و572 مليون درهم في العام 2021، بزيادة تعادل 1.11 مليار درهم.

بينما ارتفعت الموجودات "الأصول" بنسبة 11.5 بالمئة من 204.9 مليار درهم في 2021، إلى 228.5 مليار درهم في 2022، بزيادة توازي 23.6 مليار درهم، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

إعمار

وجاءت شركة "إعمار العقارية" في الصدارة بعد تسجيلها إيرادات قوية بلغت 24.9 مليار درهم في العام الماضي، فيما حققت أرباحاً صافية بنحو 6.8 مليار درهم بزيادة 80 بالمئة مقارنة بالعام 2021، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات بالإضافة إلى أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكررة وانتعاش السياحة العالمية.

وسجلت المبيعات العقارية للمجموعة نحو 35.1 مليار درهم بفضل إطلاق عدد من المشاريع الجديدة، كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز نحو 53.2 مليار درهم والتي سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات القادمة.

وحافظت شركة "إعمار للتطوير"، المملوكة بأغلبيتها لشركة "إعمار العقارية" على زخمها القوي في العام الماضي وسجلت مبيعات عقارية بقيمة 30.7 مليار درهم بزيادة 12 بالمئة، كما سجلت إيرادات بلغت 11.5 مليار درهم وحققت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 4.2 مليار درهم.

الدار العقارية

سجلت شركة "الدار العقارية" أرباح قياسية في العام الماضي وسط أداء تشغيلي قوي واستثمارات ضخمة لرأس المال، حيث زادت أرباحها الصافية زادت على أساس سنوي بنسبة 35 بالمئة إلى 3.1 مليار درهم في 2022، بينما ارتفعت الإيرادات 31 بالمئة إلى 11.2 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح الإجمالية 4.7 مليار درهم بنمو 31 بالمئة، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 3.7 مليار درهم بارتفاع 32 بالمئة وذلك عن العام الماضي 2022.

وحققت "الدار" عاما قياسيا لمبيعات المشاريع التطويرية مع تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق للمبيعات السنوية بقيمة 14.4 مليار درهم مدعومةً بالطلب القوي للمقيمين والمستثمرين على المخزون الحالي، وإطلاق مشاريع جديدة في أبوظبي، والمساهمات من مصر؛ كما سجلت مستوى قياسيا في الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية بقيمة 17.6 مليار درهم.

تيكوم

نجحت مجموعة تيكوم، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، في تحقيق زيادة في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 1.97 مليار درهم، وزيادة قياسية في صافي الأرباح بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 725.62 مليون درهم نتيجة الطلب الكبير على العقارات التجارية والصناعية للمجموعة، وبيئة الاقتصاد الكلي القوية في دبي، وتنامي مشهد الأعمال وثقة العملاء.

إشراق

تمكنت "إشراق للاستثمار" من تسجيل أعلى صافي دخل سنوي لها على الإطلاق بقيمة 589.8 مليون درهم خلال العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 27 ضعفاً على أساس سنوي مقارنة بالعام 2021، وذلك نتيجة مكاسب ملحوظة في القيمة السوقية بقيمة 436.6 مليون درهم بعد الاستحواذ على صندوق "جولديلوكس".

ديار للتطوير

حققت شركة "ديار للتطوير" ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 183.9 بالمئة من 50.8 مليون درهم في 2021، إلى 144.24 مليون درهم في 2022، في حين زادت الإيرادات بنسبة 61.7 بالمئة إلى 803.4 مليون درهم مرتفعة من 496.9 مليون درهم، وذلك مع إطلاق الشركة مشروع "تريا" في واحة دبي للسيليكون وتحقيقها تقدماً كبيراً في العمليات الإنشائية في مشاريعها القائمة.

رأس الخيمة العقارية

بلغ صافي أرباح "رأس الخيمة العقارية" نحو 30.8 مليون درهم والإيرادات 408.2 مليون درهم في 2022 مع تحقيق الشركة تقدماً جيداً من خلال عمليات التسليم في القطاع السكني وقطاع الضيافة من فئة 5 نجوم.

الاتحاد العقارية

زادت إيرادات شركة "الاتحاد العقارية" بنسبة 5.1 بالمئة إلى 419.2 مليون درهم بفضل التحسن القوي في أداء الشركات التابعة للمجموعة والنمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارات، فيما ارتفع صافي الأرباح إلى 30 مليون درهم مقارنة بخسائر 966.8 مليون درهم بفضل خطة التعافي الاستراتيجية.

مجموعة أرام

تحولت "مجموعة أرام" من الخسارة إلى الربحية بعد تسجيلها ارباحاً صافية بقيمة 13.3 مليون درهم في 2022 مقابل خسائر بنحو 28.4 مليون درهم في 2021، وزادت الإيرادات بنسبة 11.2 بالمئة إلى 10.8 مليون درهم في 2022، كما زادت الأصول بنسبة 9.98 بالمئة إلى 184.2 مليون درهم بسبب مكاسب إعادة تقييم العقارات بقيمة 12.7 مليون درهم بالإضافة إلى 7.3 مليون درهم مكاسب في الاستثمارات في الأسهم.

الخليج الاستثمارية

سجلت شركة "الخليج الاستثمارية" صافي أرباح بقيمة 5.35 مليون درهم في العام الماضي، وزادت إيرادتها من 16.9 مليون درهم في 2021 إلى 17.9 مليون درهم في 2022، ووصل إجمالي الموجودات لنحو 296.5 مليون درهم.