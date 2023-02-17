الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة شبان من مخيم جنين

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان، أثناء مرورهم على حاجز عسكرى حوارة. وفى سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صانور جنوب جنين، وداهمت عدة أحياء وكثفت من تواجدها العسكرى فى محيط قرية الجلمة شمالا.

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