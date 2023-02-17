سفير أوكرانيا باليابان: زيلينسكى منفتح على زيارة هيروشيما لحضور قمة السبع

جدة - نرمين السيد - قال السفير الأوكرانى لدى اليابان، سيرجى كورسونسكى، إن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، سينظر فى حضور قمة مجموعة السبع لهذا العام فى هيروشيما إذا تمت دعوته، مما يبرز أهمية إرسال تحذير من استخدام الأسلحة النووية من المدينة اليابانية التى دمرتها قنبلة ذرية.





وأضاف كورسونسكى، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن زيارة زيلينسكى للمدينة الواقعة غربى اليابان ستكون "فرصة مهمة".

وسافر الرئيس الأوكرانى، فى وقت سابق، إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لطلب الدعم مع استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، لكنه لم يزر آسيا بعد.

وقال كورسونسكى، إن أوكرانيا تواجه تهديدات نووية أكثر من أى دولة أخرى اليوم، ويأمل أن يناقش أعضاء مجموعة السبع -بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى- سبل معالجة هذه المخاوف.

وتابع السفير "من الواضح أن لأوكرانيا رأيها فى هذه القضية"، مضيفا أن التهديدات النووية هى مسألة عالمية، وتتطرق إلى برنامج التطوير النووى لكوريا الشمالية وتعزيز الصين العسكرى.

وأوضح أن إيصال رسالة أوكرانيا إلى قادة مجموعة السبع شخصيا، وليس افتراضيا، سيكون أمرا مهما، مع الإقرار بأن ضمان سلامة الرئيس الأوكرانى خلال رحلته المحتملة إلى اليابان سيكون تحديا.

ويأمل رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، الذى يمثل الدولة الوحيدة التى عانت من تفجيرات نووية فى الحرب، فى إظهار قيادته فى قضايا نزع السلاح النووى خلال قمة مجموعة السبع فى مايو، وذلك وسط مخاوف من أن روسيا قد تستخدم قنبلة ذرية ضد أوكرانيا.

ووفقا لمصدر حكومى يابانى، دعا كيشيدا زيلينسكى إلى قمة مجموعة الـ7، عبر الإنترنت فى 24 فبراير، والتى تصادف الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.