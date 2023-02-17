تأشيرة جديدة ومبسطة لجذب «الأجانب المهرة» لليابان

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أنه بموجب الإجراء الجديد، ستمنح الحكومة التأشيرة للمتقدمين الأجانب إذا استوفوا شروطًا معينة مثل الحصول على دخل سنوى قدره 20 مليون ين (أى ما يعادل 148 ألف دولار) ودرجة الماجستير.

وتمنح الحكومة اليابانية حاليًا تأشيرة مهنية عالية المهارة مدتها خمس سنوات بنظام قائم على النقاط، مع تخصيص النقاط وفقًا للفئات بما فى ذلك الخلفيات الأكاديمية والتوظيفية والدخل السنوى. لكن كان يُنظر إليه على أنه معقد خاصة بينما تشتد فى الوقت الحالى السباق العالمى للحصول على العمال المهرة.

أما فى ظل النظام الجديد، فسيكون أولئك الذين يحصلون على تأشيرة مدتها خمس سنوات بموجب المتطلبات المبسطة، مؤهلين أيضًا للحصول على تأشيرة دائمة بعد عام واحد من الإقامة، مقارنة بثلاث سنوات لحامليها الحاليين.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، للاجتماع الوزارى الذى تم فيه اتخاذ الإجراء، بإن النظام الجديد "سيعترف بالمعاملة التفضيلية الموسعة لمن يتمتعون بقدرات عالية المستوى"، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية تهدف إلى تطبيق النظام الجديد فى أبريل المقبل بعد استجداء رأى الجمهور.

وبحسب "كيودو" حصل إجمالى 34726 شخصًا على تأشيرة لمدة خمس سنوات حتى يونيو من العام الماضى، بموجب نظام التأشيرات القائم حاليًا والذى يعود تاريخ تطبيقه إلى عام 2012، من بينهم 16131 أقاموا فى اليابان اعتبارًا من ذلك الشهر. وتُمنح التأشيرات المهنية عالية المهارة لثلاثة أنواع من الأنشطة - البحث الأكاديمى المتقدم والأنشطة المتخصصة " التقنية المتقدمة والأنشطة التجارية والإدارية المتقدمة.

وبالنسبة لأولئك الذين يتقدمون لأنشطة الأعمال والإدارة المتقدمة، سيتم منح تأشيرات مدتها خمس سنوات إذا كان لديهم سجل توظيف لمدة خمس سنوات أو أكثر ودخل سنوى قدره 40 مليون ين. كما سيتم منح الأجنبى الذى تخرج من جامعة مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة فى قائمتين من التصنيفات العالمية التى حددتها وكالة خدمات الهجرة اليابانية تأشيرة "أنشطة معينة" والتى ستمكنه من البقاء لمدة تصل إلى عامين لغرض السعى الوظيفى.