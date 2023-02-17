العالم اليوم - "السيادي السعودي" يرفع حصته في شركتي ألعاب إلكترونية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 10:24 صباحاً - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن زيادة حصته في شركتي ألعاب إلكترونية ضمن استراتيجيته التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سبتمبر الماضي بقيمة 38 مليار دولار للتوسع في هذا القطاع.

وتهدف الاستراتيجية التي يجري تنفيذها عبر "مجموعة سافي للألعاب" التابعة للصندوق السيادي السعودي إلى جعل السعودية "المركز العالمي المقصود من أجل قطاع الألعاب والألعاب الإلكترونية بحلول 2030".

وكشف الصندوق السيادي أمس الخميس أنه استثمر حوالي 265 مليون دولار في شركة "في إس بي أو" الصينية المتخصصة في مجال الرياضات الإلكترونية، وذلك عن طريق مجموعة "سافي"، التي تأسست عام في بداية العام الماضي 2022.

الصفقة التي تعد أكبر استثمار مباشر بقطاع الألعاب الإلكترونية، وفق تقدير الشركة الصينية، ستجعل "سافي" أكبر مستثمر فيها.

وأظهر إفصاح الجمعة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في عملاقة الألعاب اليابانية "نينتندو" من 7.08 بالمئة إلى 8.26 بالمئة، في ثاني إفصاح عن زيادة الحصة هذا الأسبوع بعد إفصاح سابق يوم الأربعاء.

ووسعت السعودية استثماراتها في قطاع الألعاب بالاستحواذ على حصص في شركة نينتندو اليابانية ومجموعة إمبريسر للألعاب السويدية العام الماضي.