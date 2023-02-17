القاهرة الإخبارية تنشر فيديو لـ ثوران بركان جزيرة هاواى

جدة - نرمين السيد - وكانت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر قد هزت الساحل الجنوبى الشرقى لجزيرة هاواى الأمريكية، صباح أمس الخميس، فى أعقاب تدفق الحمم من فوهة بركان "كيلاويا". وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أمس الخميس، أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالى 7.5 ميلا جنوب شرق باهالا و47 ميلا جنوب غرب هيلو على عمق حوالى 20 ميلا.

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