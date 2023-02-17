سيناتور أمريكى يؤكد: دعم الكونجرس لأوكرانيا راسخ

جدة - نرمين السيد - أكد السيناتور الأمريكى الديمقراطى شيلدون وايتهاوس، رئيس لجنة الموازنة فى مجلس الشيوخ، أن دعم الكونجرس لكييف راسخ، مشيرًا إلى استمرار تقديم المساعدات ضخمة لأوكرانيا.





وقال وايتهاوس، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، إنه سيتوجه إلى مؤتمر ميوينخ برفقة زميله الجمهورى ليندسى جراهام، من أجل طمأنة حلفاء بلاده إلى أن دعم الكونجرس الأمريكى لأوكرانيا باق على حاله"، مضيفًا أنه سيتم التأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بكلا الحزبين وفى الكونجرس بمجلسيه. وأوضح أن المعارضة التى يبديها الجناح المتشدد فى الحزب الجمهورى للاستمرار فى تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا هى أمر مبالغ فيه إلى حد كبير، منبها إلى أن هؤلاء المشرعين يجذبون انتباه وسائل الإعلام، لكننى أعتقد أن الغالبية العظمى منهم، بمن فى ذلك الجمهوريون فى مجلس النواب، يريدون الاستمرار فى دعم أوكرانيا طالما ليست هناك مخاوف تتعلق بالفساد.

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