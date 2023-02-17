واشنطن تدين نشاط العصابات فى هايتى.. وتوسع نطاق عقوبتها ضد مسؤولين

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، إن الولايات المتحدة تتخذ المزيد من الخطوات لدعم شعب هايتى من خلال الاستمرار فى تعزيز المساءلة للأفراد الذين يثيرون العنف والفساد وعدم الاستقرار.
وأعرب عن إدانة بلاده بأشد العبارات لنشاط العصابات الذى أدى إلى مقتل 14 من أفراد الشرطة الوطنية الهايتية يناير الماضى، مؤكدا أن واشنطن لا تزال تشعر بقلق عميق حيال استمرار حالة الفوضى المستمرة بسبب العصابات المسلحة.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكى أن إجراء اليوم يرسل رسالة واضحة عن التزامنا المستمر باستئصال الفساد والتأثير على سلوك الجهات الفاعلة السيئة التى تدعم الفوضى فى هايتى.
وشدد على مواصلة دعم المواطنين والمنظمات والموظفين العموميين فى هايتى الملتزمين ببث الأمل والفرص لمستقبل أفضل فى بلادهم.
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