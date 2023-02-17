المفوضية الأوروبية تقر خطة فرنسية بـ1.4مليار يورو لتعويض خسائر الطيران

جدة - نرمين السيد - وافقت المفوضية الأوروبية على خطة فرنسية بقيمة 1.4 مليار يورو، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء، لتعويض شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" عن الأضرار والخسائر التى تكبدت خلال فترة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وذكرت المفوضية، فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الرسمى، أن الإجراء الفرنسى يهدف إلى تعويض شركة الطيران عن الأضرار التى لحقت بها خلال الفترة بين 17 مارس و30 يونيو 2020 بسبب جائحة "كورونا" وقيود السفر المطبقة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف البيان:" أن الخطوط الجوية الفرنسية هى شبكة خطوط جوية رئيسية تعمل فى فرنسا ومملوكة لشركة Air France-KLM Holding، التى تمتلك فيها الدولة الفرنسية نسبة 28.6%. مع أسطول يضم أكثر من 300 طائرة".. مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الفرنسية تلعب دورًا مهمًا للغاية فى الاقتصاد الفرنسى، من حيث التوظيف والاتصال للعديد من المناطق الفرنسية بما فى ذلك تلك الموجودة فى خارج الأراضى الفرنسية".

وتابع:" أن فرنسا أبلغت المفوضية بإجراء مساعدة يصل إلى 1.4 مليار يورو لتعويض الخطوط الجوية الفرنسية عن الأضرار التى لحقت بها فى الفترة ما بين 17 مارس و30 يونيو 2020 كنتيجة مباشرة لقيود السفر المعمول بها فى فرنسا ودول أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.. فبسبب قيود السفر، تكبدت شركة الطيران خسائر تشغيلية كبيرة وشهدت انخفاضًا حادًا فى حركة المرور والأرباح خلال هذه الفترة".

ويأتى هذا الإجراء بعد دعم سيولة بقيمة 7 مليار يورو لشركة Air France وافقت عليه المفوضية فى 4 مايو 2020 وإجراء آخر بقيمة 4 مليارات يورو لإعادة رسملة شركة الطيران وافقت عليه المفوضية فى 6 أبريل 2021. فيما سيتم منح المساعدة على عدة شرائح وقد تأخذ أشكال المنح أو دعم رأس المال أو دعم السيولة، بحسب البيان.