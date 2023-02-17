بيونج يانج: تدريبات واشنطن وسول العسكرية تزيد التوتر بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - حذرت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، من أن المناورات العسكرية المقررة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستقود إلى زيادة التوتر فى الإقليم، متهمة البلدان بأنهما تعملان على تهديد الاستقرار بالمنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





كما هددت بيونج يانج بـ"رد قوى غير مسبوق" إذا مضت التدريبات العسكرية قدمًا. وقالت خارجية كوريا الشمالية إن سول وواشنطن "تدمران السلام والاستقرار عمدًا" عبر ما أسمته بـ"الاحتجاجات العسكرية"، مضيفة أنها ستبحث اتخاذ "خطوات عسكرية إضافية" احتجاجًا على استمرار الضغوط الأمريكية فى مجلس الأمن الدولى.

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