أمريكا تدين إسقاط نيكاراجوا الجنسية عن 94 مواطنا و222 سجينا سياسيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، إن هذه الأفعال تتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى ينص على حق كل فرد فى التمتع بجنسية ما.

وأضاف أنه يمثل خطوة أخرى إلى الوراء لشعب نيكاراجوا وخطوة أخرى نحو ترسيخ نظام استبدادى.

وأفاد بلينكن بأن الولايات المتحدة كانت قد شجعت حكومة نيكاراجوا الأسبوع الماضى بعد اتخاذها قرارًا من جانب واحد بالإفراج عن 222 سجينًا سياسيًا، على اتخاذ المزيد من الخطوات لاستعادة الحريات المدنية والديمقراطية لجميع سكان نيكاراجوا.

وشدد وزير الخارجية الأمريكى على أن أولئك الذين يدافعون بشجاعة عن الديمقراطية فى نيكاراجوا سيظلون دائمًا مواطنين ووطنيين.