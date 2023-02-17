العالم اليوم - تحسبا لخطط الشمال النووية.. تدريب محاكاة يجمع سول وواشنطن

انتم الان تتابعون خبر تحسبا لخطط الشمال النووية.. تدريب محاكاة يجمع سول وواشنطن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 09:22 صباحاً - قال مسؤولون في سول، الجمعة، إن الجيشين الكوري الجنوبي والأميركي سيعقدان تدريبات على الطاولة في البنتاغون الأسبوع المقبل لصقل ردهم المشترك على استخدام كوريا الشمالية المحتمل للأسلحة النووية.

تأتي المحاكاة الحاسوبية ليوم واحد والمقرر عقدها، الأربعاء في الوقت الذي يسعى فيه البلدان لتعزيز تحالفهما المستمر منذ 70 عاما في مواجهة العقيدة النووية المتزايدة لكوريا الشمالية.

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن المناورة تهدف إلى التركيز على تدابير مواجهة التهديدات النووية الكورية الشمالية ومناقشة كيفية تعزيز الردع الأميركي الموسع، أي قدرة أميركا على استخدام قدراتها الكاملة، بما في ذلك النووية، لردع الهجمات على حلفائها.

وقالت إن التدريبات ستضع سيناريوهات محتملة لاستخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية، وتستكشف كيفية التعامل معها عسكريا، وصياغة خطط لإدارة الأزمات.

تعمقت المخاوف بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية في كوريا الجنوبية بعد أن أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من التجارب الصاروخية في عام 2022 واعتمدت قانونا يصرح بالاستخدام الاستباقي للأسلحة النووية.

العديد من الصواريخ التي تم اختبارها كانت أسلحة ذات قدرات نووية تضع كوريا الجنوبية في مجالها.

رداً على التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة، وسعت كوريا الجنوبية والجيش الأميركي تدريباتهما المشتركة وصعدتا الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي.

في يناير، قال وزير الدفاع لويد أوستن إن الولايات المتحدة ستزيد أيضا من نشرها للأسلحة المتقدمة مثل الطائرات المقاتلة والقاذفات في شبه الجزيرة الكورية.