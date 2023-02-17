القاهرة الإخبارية: الصين تعلن تحقيق «انتصار حاسم» على كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن كبار قادة الصين "انتصارًا حاسمًا" على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلين إن جهود الدولة فى هذا الصدد أدت إلى حصول أكثر من 200 مليون شخص على العلاج الطبى وأن البلاد لديها أقل معدل وفيات فى العالم.





وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن اللجنة الدائمة للمكتب السياسى الصينى "PSC"، قالت، فى اجتماع أمس الخميس، إن استجابة الصين لـ "كوفيد 19" حققت انتقالًا سلسًا فى وقت قصير نسبيًا، وأن ذلك بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتحسين تدابير الوقاية والسيطرة على الوباء". وأضافت "تم تحقيق نصر حاسم كبير فى الوقاية من الأوبئة ومكافحتها". ووفقًا لوسائل إعلام حكومية، تلقى نحو 800 ألف حالة خطيرة العلاج المناسب، لكن القادة حذروا من أن الفيروس يستمر فى الانتشار والتحور على مستوى العالم، بالرغم من استمرار الوضع الوبائى فى التحسن فى الصين.

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