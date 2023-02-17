كيربى ليس هناك خطة لـ لقاء بايدن مع زيلينسكى فى بولندا

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، جون كيربى، إنه ليس لديه علم عن أى خطة للرئيس جو بايدن يخطط بشأن لقاء نظيره الأوكرانى فولديمير زيلينسكى أثناء رحلته إلى بولندا.





ووفقًا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية، قال كيربى فى تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن بايدن يتطلع بشدة للقاء الرئيس البولندى ولشكر الشعب البولندى على الدعم المذهل الذى قدمه ليس فقط للقوات العسكرية الأمريكية فى بولندا ولجهودنا فى المساعدة لإيصال المساعدة الأمنية، ولكن أيضًا لكرم الشعب البولندى عندما يتعلق الأمر باستضافة أكثر من مليون لاجئ أوكرانى. وأشار إلى أن بولندا تقوم بالتأكيد بمجهودات جبارة فيما يتعلق بمساهماتها فى هذا الوقت العصيب لأوكرانيا، ويريد بايدن بشدة إيصال هذه الرسالة شخصيًا إلى الشعب البولندى. جدير بالذكر أن بايدن سيزور بولندا فى 20 فبراير الجارى للقاء الرئيس البولندى أندريه دودا وقادة آخرين من المنطقة.

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