4 إرهابيين يسلمون أنفسهم لـ السلطات الجزائرية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانًا قالت فيه" سلم 4 عناصر كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقى، أنفسهم للسلطات العسكرية بمنطقتى برج باجى مختار وإن قزام بجنوبى البلاد، مشيرة إلى أن الإرهابيين هم ملوكى عبد الرحمان ولقبه «عبد الرؤوف»، وملوكى سيد محمد ولقبه «عبد الصمد»، وملوكى الشريف ولقبه «عبد الناصر»، وكذلك التوجى عمر ولقبه «على»".

وقال البيان إن ذلك يأتى أنه فى إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الجهود النوعية لأجهزة الأمن التابعة لوزارة الدفاع.

وأضاف أن الإرهابيين كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الأفريقية وكان بحوزتهم رشاشات من نوع "كلاشنيكوف"، وقنبلتان يدويتان، وكمية من الذخيرة.

وبحسب البيان، تأتى هذه العملية لتعزز "سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتى تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات الجيش فى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".