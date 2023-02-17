استطلاع: ارتفاع رضا الأمريكيين عن طريقة إدارة البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أظهر الاستطلاع الذى أجرته جامعة كوينيبياك، أن هذه النسبة زادت بنحو 11 نقطة عن استطلاع تم إجراؤه قبل انتخابات التجديد النصفى لشهر نوفمبر الماضى.

وذكرت أن 30 بالمائة من الأمريكيين راضون عن إدارة الأمور فى البلاد، ارتفاعًا من 19 بالمائة فى استطلاع 2 نوفمبر 2022 - على الرغم من أن 4 بالمائة فقط من هذه الحصة قالوا إنهم راضون جدا.

ويقول أكثر من الثلثين إنهم غير راضين "69%" عن الطريقة التى تسير بها الأمور، وأفاد 41 بالمائة منهم بأنهم غير راضين "جدًا".

وتتطابق الزيادة الطفيفة فى الأمريكيين الذين يقولون إنهم راضون عن وضع البلاد مع استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أواخر الشهر الماضى والذى وجد أن النسبة المئوية للبالغين الأمريكيين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن البلاد كانت فى انخفاض.

وشمل استطلاع كوينيبياك 1580 من البالغين فى الولايات المتحدة، وكان بهامش خطأ يزيد أو ينقص 2.5 نقطة مئوية، بالنسبة للمجموعة الفرعية المؤلفة من 1429 ناخباً مسجلاً، كان هامش الخطأ يزيد أو ينقص عن 2.6 نقطة مئوية.