رسالة من رئيس الوزراء الفلسطينى إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وأفاد اشتية بأن ما يهدد حل الدولتين هى الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وقيام إسرائيل بمحو حدود عام 1967 والاستمرار فى سياسة الضم.

جاء ذلك خلال خلال لقائه، أمس الخميس، بوزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الدولية الألمانية، عضو البرلمان نيلز أنين، على هامش مشاركته فى مؤتمر ميونخ للأمن، بحضور وزير الخارجية رياض المالكى، وسفير فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة.

وأكد رئيس وزراء فلسطين خلال اللقاء، الحاجة للبناء على مبادرة السلام العربية من أجل ملء الفراغ السياسى وحماية حل الدولتين".

وقال "نواجه تهديدا وجوديا من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية من خلال إجراءاتها، بالإضافة الى الهجمة الشرسة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ورفع القيود عن التوسع الاستيطانى، وتصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فيما يتعلق بتسليح المستوطنين والذى يشكّل دعوة صريحة لمزيد من القتل بحق أبناء شعبنا".

وثمن اشتية الدعم الألمانى المستمر لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، والدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

من جانبه، أكد أنين موقف ألمانيا الثابت بالحفاظ على حل الدولتين، واستمرار الحوار السياسى بين ألمانيا وفلسطين، واستمرار الدعم الألمانى لفلسطين على صعيد التنمية والاقتصاد.