العالم اليوم - واقعة مأساوية في مصر.. "موكب زفاف" تحول إلى جنازة

انتم الان تتابعون خبر واقعة مأساوية في مصر.. "موكب زفاف" تحول إلى جنازة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 07:20 صباحاً - لقي عريس وأم العروس (حماته) مصرعهما في مدينة السنبلاوين بالدقهلية، الخميس، وأصيب 4 أشخاص آخرين إثر سقوط سيارة في مياه ترعة البوهية بالقرب من قرية السلام.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية أن عناصر من الشرطة انتقلت إلى موقع البلاغ لفحصه، وتبين أنه أثناء موكب زفاف اصطدمت سيارة ميكروباص بعمود إنارة وسقطت في مياه ترعة البوهية.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع محمد سليمان (26 عاما) "العريس" وأم العروس نبيلة إبراهيم (39 عاما) وكذلك إصابة 4 أشخاص آخرين.

تفاصيل الحادث