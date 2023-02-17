بعد البالون الصينى.. بايدن يبعث برسالة تهديد

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى خطاب نقلته "القاهرة الإخبارية"، "إذا كان أى شيء يمثل تهديدًا لسلامة وأمن الشعب الأمريكى، فسوف أقوم بإنزاله".

ووفقًا لموقع "cbsnews" الأمريكى سعى الرئيس الأمريكى بايدن، فى سياق متصل ، إلى تهدئة أى مخاوف الأمريكيين بشأن الموجة الأخيرة من الأجسام الطائرة المجهولة، قائلاً إنه لا يوجد دليل على أن الأجسام الجوية الثلاثة الأخيرة التى تم إسقاطها تتعلق بعمليات المراقبة لدولة أجنبية.

وأضاف بايدن: "نحن لا نعرف بالضبط ما هى هذه الأشياء الثلاثة، لكن لا شىء فى الوقت الحالى يشير إلى أنها كانت مرتبطة ببرنامج منطاد التجسس الصينى أو أنها كانت مركبات مراقبة من أى دولة أخرى.. التقييم الحالى لمجتمع الاستخبارات هو أن هذه الأشياء الثلاثة كانت فى الغالب بالونات مرتبطة بشركات خاصة أو مؤسسات ترفيهية أو بحثية دراسة الطقس أو إجراء البحوث العلمية الأخرى".

وسعى الرئيس الأمريكى إلى إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تبحث عن حرب باردة جديدة مع الصين، وقال إنه يتوقع التحدث مع الرئيس الصينى شى جين بينج، على الرغم من أنه لم يذكر موعد إجراء محادثة مع شى.. ومع ذلك، قال بايدن أيضًا إنه لم يقدم أى اعتذار عن إسقاط بالون التجسس.

وتابع الرئيس بايدن "ليس لدينا أى دليل على حدوث زيادة مفاجئة فى عدد الأجسام فى السماء.. نحن الآن نشاهد مزيدا منها جزئيًا؛ بسبب الخطوات التى اتخذناها لزيادة الرادارات لدينا، لتضييق نطاق الرادارات لدينا. وعلينا أن نستمر فى تكييف نهجنا للتعامل مع هذه التحديات".