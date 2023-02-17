حريق هائل فى سوق بالهند.. النيران تلتهم 200 متجر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام هندية، نشب الحريق فى سوق أومسواى الأسبوعى بمنطقة ويست كاربى أنجلونج فى ولاية آسام فى الهند بعد ظهر الخميس، مما أدى إلى تدمير ما يصل إلى 190 متجرًا.

وأفادت مضادر بأنه لم يتم التأكد بعد من السبب الدقيق لحادث الحريق، كما لم ترد أنباء عن إصابة أى شخص فى الحادثة.

وقال مسؤولون بإدارة الإطفاء إن الحريق بدأ فى أحد متاجر الملابس بالقرب من البوابة الرئيسية للسوق، وإن ثمة شبهات فى أن يكون ناجماً عن ماس كهربائي، وإن حوالى 20 عربة إطفاء هرعت إلى موقع الحريق، وبدأت فى عملية مكافحة النيران، والجهود جارية لمحاولة إخماء الحريق.

وجانبه، قال موهان لال مينا أحد كبار مسئولى الشرطة الهندية فى منطقة "جورهات" التى نشب الحريق فى سوقها الخيرية إنه لايمكن تقدير حجم الأضرار الناجمة بالضبط عن هذا الحريق فى الوقت الراهن، ولكن النيران أتت على أكثر من مائة متجر وألحقت بها أضرارا جسيمة نظرا لأن المنطقة تعتبر منطقة تجارية.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء تحقيق بشأن سبب نشوب الحريق بالضبط الذى يشتبه حتى الآن فى احتمال أن يكون ناجماً عن ماس كهربى، وسيتم الإعلان عن أى تفاصيل بمجرد استكمال التحقيقات.