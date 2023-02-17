العالم اليوم - الصين تعلن تحقيق "انتصار ساحق" على كورونا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 فبراير 2023 05:18 صباحاً - اعتبر مسؤولون كبار في الصين أن بلادهم حققت "انتصارا ساحقا" على وباء كورونا، قائلين إن جهود البلاد أدت إلى تلقي أكثر من 200 مليون شخص العلاج اللازم وإن لديها أقل معدل وفيات في العالم.

وقالت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في اجتماع، الخميس: "مع الجهود المستمرة لتحسين تدابير الوقاية والسيطرة على (كوفيد 19) منذ نوفمبر 2022، حققت استجابة الصين انتقالا سلسا في وقت قصير نسبيا".

وأضافت: "تم تحقيق نصر ساحق كبير في الوقاية من الجائحة ومكافحتها".

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ما يقرب من 800 ألف حالة خطيرة تلقت العلاج المناسب.

لكن مسؤولين صينيين حذروا من أنه بينما يستمر الوضع الوبائي في التحسن داخل البلاد، لا يزال فيروس كورونا ينتشر على مستوى العالم ويواصل التحور.

كانت الصين قد تخلت في ديسمبر عن سياساتها الصارمة في مكافحة الفيروس التي استمرت نحو 3 سنوات، في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على القيود الصارمة.

وأدى هذا التحول إلى إطلاق العنان لانتشار "كوفيد 19" بين السكان الذين كانوا محميين إلى حد بعيد من المرض، منذ ظهوره في مدينة ووهان وسط الصين أواخر عام 2019.

وتكهنت دول عدة ومنظمة الصحة العالمية بأن الصين ظلت تعلن لشهور عن وفيات أقل من الأعداد الحقيقية.