العراق و«الجنائية الدولية» يبحثان جهود فريق التحقيق بجرائم داعش

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، مع المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، فى مدينة ميونخ بألمانيا.
ووفقًا لقناة "السومرية نيوز"، ناقش الجانبان خلال اللقاء، جهود التحقيق بالجرائم الوحشية التى ارتكبها "داعش" بحق المدنيين العزل فى العراق.
وأكد الجانبان ضرورة ملاحقة مرتكبى هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا تلك الجرائم والناجين منها.
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