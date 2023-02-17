موسكو: هناك أمر واحد إيجابى فى العلاقات مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، قوله: "لا يوجد شيء، بخلاف تبادل المحتجزين فى قضايا إنسانية بارزة - لقد قيل وكتب الكثير عنها". وأوضح أنه "إلى جانب ذلك، للأسف لا أستطيع أن أذكر أى شيء إيجابى فى علاقاتنا مع الولايات المتحدة".

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