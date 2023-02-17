واشنطن بصدد فرض عقوبات على توريدات التقنيات لروسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان نائبة وزير الخارجية الأمريكى فيكتوريا نولاند فى بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية"، مساء أمس الخميس، مشيرة إلى أن واشنطن ستتعاون مع شركائها بـ مجموعة السبع فى هذا الصدد، وأن العقوبات سيتم فرضها خلال الشهر الجارى.

وأوضحت نائبة وزير الخارجية الأمريكى -أن العقوبات سيتم تعزيزها وتوسيعها فى بعض المجالات، ولا سيما فى ما يتعلق بالحد من توريدات التقنيات للصناعة الدفاعية الروسية، وكذلك المعدات العالية التكنولوجيا.