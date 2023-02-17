طائرات حربية روسية تحلق بالقرب من أجواء ألاسكا للمرة الثانية خلال يومين

جدة - نرمين السيد - أفادت قيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية "نوراد" بأن طائرات مقاتلة أمريكية اعترضت أربع طائرات حربية روسية بالقرب من ألاسكا الثلاثاء الماضى، وهى المرة الثانية التى تحلق فيها طائرات الكرملين فى المنطقة خلال يومين.





وقالت القيادة -فى بيان صدر اليوم الخميس ، ونقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن منطقة ألاسكا التابعة لقيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية "نوراد"، اكتشفت وتعقبت وحددت بشكل إيجابى واعترضت أربع طائرات روسية تقترب من منطقة تحديد الدفاع الجوى فى ألاسكا.

وتم اعتراض الطائرات الروسية - التى تضمنت قاذفات TU-95 BEAR-H وطائرة مقاتلة من طراز SU-35 وSU-30 - من قبل مقاتلتين من طراز NORAD F-35A تدعمهما مقاتلتان من طراز F-16، وواحدة من طراز E-3 Sentry واثنتان من طراز KC- 135 ستراتوتانكرز.

وأشار مسؤولون إلى أن طائرات الكرملين الحربية بقيت فى المجال الجوى الدولى بالقرب من أمريكا وكندا ولم تعبر إلى المجال الجوى للدولتين.