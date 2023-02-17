طائرات حربية روسية تحلق بالقرب من أجواء ألاسكا للمرة الثانية خلال يومين

وقالت القيادة -فى بيان صدر اليوم الخميس ، ونقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن منطقة ألاسكا التابعة لقيادة الدفاع الجوى لأمريكا الشمالية "نوراد"، اكتشفت وتعقبت وحددت بشكل إيجابى واعترضت أربع طائرات روسية تقترب من منطقة تحديد الدفاع الجوى فى ألاسكا.
وتم اعتراض الطائرات الروسية - التى تضمنت قاذفات TU-95 BEAR-H وطائرة مقاتلة من طراز SU-35 وSU-30 - من قبل مقاتلتين من طراز NORAD F-35A تدعمهما مقاتلتان من طراز F-16، وواحدة من طراز E-3 Sentry واثنتان من طراز KC- 135 ستراتوتانكرز.
وأشار مسؤولون إلى أن طائرات الكرملين الحربية بقيت فى المجال الجوى الدولى بالقرب من أمريكا وكندا ولم تعبر إلى المجال الجوى للدولتين.
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