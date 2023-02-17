أشرف سنجر: الاختبارات الصحية لـ بايدن ستكون مطمئنة (فيديو)

وقال سنجر فى مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن أداء بايدن فى خطاب الاتحاد الأخير يؤكد أنه استعاد لياقته، كما يدل على أنه متزن صحيا، متوقعا أن الاختبارات الصحية التى يجريها بايدن ستكون مطمئنة وإيجابية.
ولفت إلى أن بايدن كونه طاعنا فى السن؛ حيث إنه أكبر رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة سنا يضع كثيرا من علامات الاستفهام، إلا أن إدارة المطبخ السياسى ستضع سياجا من الأسرار حول صحة بايدن.
وأوضح خبير العلاقات الدولية إلى أن دونالد ترامب المرشح فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، كان قد أجرى اختبارا نفسيا فى 2018، ومن الممكن أن يطالب المرشحين على انتخابات 2024 به.
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