بايدن: لن نعتذر للصين عن إسقاط المنطاد.. وسنسقط أي أجسام طائرة تهدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 11:25 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تعتذر لـ الصين عن إسقاط المنطاد، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي يراقب عن كثب الأجواء الأمريكية منذ إسقاط المنطاد الصيني.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمة له اليوم الخميس، أن أجهزة الاستخبارات بالولايات المتحدة أكدت أن الأجسام المجهولة عبارة عن مناطيد لشركات خاصة ومراكز بحثية خاصة بدراسة أحوال الطقس.

وأعلن بايدن أنه تمت حماية المواقع الحساسة ضد جمع المنطاد الصيني لأي معلومات عنها، موضحا أنه لا مؤشرات على ارتباط الأجسام الطائرة ببرنامج تجسس تابع للصين أو لدولة أخرى.

وتابع الرئيس الأمريكي كلامه قائلا: أتوقع إجراء مباحثات مع نظيري الصيني، كما سأشارك مع الكونجرس التفاصيل السرية بشأن الأجسام المجهولة فور انتهاء التحقيقات.

وشدد جو بايدن على أنه سيتم إسقاط أي أجسام طائرة تهدد حياة الشعب الأمريكي، موضحا أنه تم رصد عدد من الأجسام المجهولة في بعض المناطق بالعالم خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة يجب أن تعمل مع بلاده على حل الخلافات بشأن المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأمريكي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، في إفادة صحفية، أن الدخول غير المقصود للمنطاد المدني الصيني هو حدث غير متوقع وفردي.