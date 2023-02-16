متحدثة أمريكية: بايدن يستضيف شولتز في البيت الأبيض مارس المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 11:25 مساءً - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستضيف المستشار الألماني أولاف شولتز في البيت الأبيض في شهر مارس المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء /بلومبرج/ الأمريكية اليوم الخميس، أن الزيارة سوف تأتي بعد وقت قصير من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وسيناقش بايدن وشولتز الجهود المبذولة لتعزيز الدعم لأوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا وإحياء ذكرى مرور عام على شن العملية العسكرية الروسية، إلى جانب مناقشة تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي.