العالم اليوم - بعد الحبسة الكلامية.. بروس ويليس مصاب بـ"مرض نادر وخطير"

انتم الان تتابعون خبر بعد الحبسة الكلامية.. بروس ويليس مصاب بـ"مرض نادر وخطير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 11:18 مساءً - بعد مرور ما يقرب من عام من إعلان عائلة النجم الأميركي بروس ويليس أنه اعتزل التمثيل بعد ثبوت إصابته بالحبسة الكلامية، تقول عائلته الآن إن "حالته تدهورت".

وفي بيان نشر الخميس، قالت عائلة النجم البالغ من العمر 67 عاما، إن ويليس ثبتت إصابته بمرض نادر وخطير ويعرف باسم "الخرف الجبهي الصدغي".

وجاء في البيان أنه "رغم أن هذا مؤلم، فإنه من المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية. هو مرض قاس لم يسمع به كثيرون منا ويمكن أن يصيب أي شخص".

في مارس الماضي، قالت عائلة ويليس إن فقده القدرة على الكلام أثر على قدراته المعرفية، حيث تسبب الحالة فقد القدرة على فهم الحديث أو التعبير عنه.

وفي بيان الخميس، أوضحت عائلته أن تحديات التواصل كانت مجرد عرض واحد من أعراض مرض "الخرف الجبهي الصدغي".

وورد في البيان أيضا أنه "لا توجد علاجات لهذا المرض، وهي حقيقة نأمل أن تتغير في السنوات المقبلة. مع تطور حالة بروس نأمل أن يركز أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث".

ونُشر البيان على الموقع الإلكتروني لجمعية معنية بالبحث في المرض، ووقعت عليه إيما هيمنغ ويليس زوجة ويليس، وزوجته السابقة ديمي مور، وأبناؤه الخمسة رومر وسكاوت وتالوله ومابل وإيفلين.

وعلى مدار 4 عقود من العمل، حققت أفلام ويليس أكثر من 5 مليارات دولار في شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم، ومن أشهر أفلامه "داي هارد" و"ذي سيكس سنس".