العالم اليوم - بايدن: نضع "قواعد أكثر صرامة" للأجسام الطائرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 11:18 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تعمل على وضع "قواعد أكثر صرامة" لتتبع الأجسام الطائرة غير المعروفة ومراقبتها وربما إسقاطها.

يأتي ذلك بعد 3 أسابيع من اكتشاف منطاد صيني يمر عبر معظم أنحاء الولايات المتحدة، تبعه إسقاط أجسام طائرة غير معروفة.

ووجه بايدن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لقيادة "فريق مشترك بين الوكالات" لمراجعة الإجراءات الأميركية بعد إسقاط المنطاد الصيني، بالإضافة إلى 3 أجسام طائرة أخرى تعتقد الولايات المتحدة الآن أنها على الأرجح "حميدة".

وقال الرئيس الأميركي، الخميس، إنه يأمل في أن تساعد القواعد الجديدة في "التمييز بين تلك التي من المحتمل أن تشكل مخاطر على السلامة والأمن وتتطلب اتخاذ إجراء، وتلك التي لا تفرض ذلك".