أمريكا تعرب عن انزعاجها بشدة من إعلان إسرائيل توسيع النشاط الاستيطانى

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن واشنطن تشعر بانزعاج شديد إزاء قرار مجلس الوزراء الإسرائيلى بتوسيع النشاط الاستيطانى فى الضفة الغربية المحتلة.





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