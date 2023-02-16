نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاسد : سوريا تقدر الموقف الرسمي والشعبي للأردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 16 فبراير 2023 10:07 مساءً - دوت الخليج :- استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لدى وصوله دمشق الأربعاء.

و أعرب الأسد عن تقدير سوريا للموقف الرسمي والشعبي للأردن، وأشار إلى أن الشعب السوري يرحب ويتفاعل مع أي موقف إيجابي تجاهه وخاصة من الأشقاء العرب.

وأكد الرئيس السوري على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين لأن الامتداد الجغرافي والشعبي بين البلدين يجعل الشعبين يعيشان تحديات وظروف متشابهة على العديد من الأصعدة، وفي الوقت ذاته يوفر الفرص للعمل المشترك في مجالات عديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.