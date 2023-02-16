حلفاء الناتو يتفقون على تطوير قدرات الحلف الدفاعية المستقبلية

جدة - نرمين السيد - اجتمع وزراء دفاع 25 دولة من حلف شمال الأطلنطى "ناتو"، بالإضافة إلى فنلندا والسويد فى مقر الحلف للتوقيع على التزامات رئيسية جديدة لتطوير وشراء أنظمة مشتركة تضمن وصول الناتو إلى أحدث التقنيات، بهدف إحراز تقدم فى مجموعة من المجالات التى تشمل الدفاع الجوى الأرضى والدفاع الكيميائى والبيولوجى والإشعاعى والنووى والتنقل.





وذكر بيان صادر عن الحلف أنه تم إطلاق ثلاثة مشاريع للتنقل والحركة المضادة، كما اتفقت 12 دولة من المشاركين على الحصول على مجموعة متنوعة من الأدوات لضمان قدرة الناتو على ضمان التنقل على جميع التضاريس بسهولة، بما يتضمن زيادة قدرات عبور الجسور العسكرية وحلول ربط أصول الجسور الحالية والمركبات، لدعم الأعمال الهندسية العسكرية.

كما بدأت 11 دولة من الحلفاء فى تطوير حلول لمشاكل الدفاع الجوى الأرضى القصير للغاية والقصير والمتوسط المدى، من خلال إطلاق مرحلة مفهوم الدفاع الجوى الأرضى المعيارى بقيمة 20 مليون يورو.

وفى إطار مشروع آخر، تقوم أربع دول مشاركة بربط مختلف مرافق الدفاع الكيميائى والبيولوجى والإشعاعى والنووى فى هيكل واحد، الأمر الذى سيجعل القدرات الدفاعية للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية متاحة على نطاق أوسع عبر الحلف.

وانضمت ثمانى دول مشاركة إلى مبادرة تخزين الذخيرة متعددة الجنسيات، والتى تمثل تغييرًا جوهريًا فى الطريقة التى يدير بها الحلفاء تخزين مخزونات الذخيرة، وهو مشروع بالغ الأهمية للتخزين المسبق للذخائر لدعم مجموعات القتال المتعددة الجنسيات الموسعة لحلف شمال الأطلنطى على الجانب الشرقى.