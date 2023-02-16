العالم اليوم - التضخم يواصل الانخفاض في السودان ويسجل 83 بالمئة في يناير

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 فبراير 2023 09:22 مساءً - واصل معدل التضخم في السودان انخفاضه في شهر يناير من العام الحالي، ليسجل 83 بالمئة، مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي والذي سجل 87.32 بالمئة.

ووفقاً لمذكرة الجهاز المركزي للإحصاء السوداني لشهر يناير، فقد سجل التضخم معدلات متفاوتة للمجموعات السلعية والخدمية الـ 12، وانخفض معدل التضخم الحضري إلى 86.17 بالمئة لشهر يناير مقابل 89.67 بالمئة في ديسمبر.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان قد أعلن في منتصف يناير الماضي أن معدل التضخم السنوي في البلاد قد انخفض بمقدار ضئيل في شهر ديسمبر إلى 87.32 بالمئة من 88.83 بالمئة في نوفمبر.

وسجل معدل التضخم السنوي في البلاد انخفاضًا في شهر نوفمبر الماضي من 102.6 بالمئة في أكتوبر.

ولا يزال التضخم في السودان مؤلفا من ثلاث خانات، لكن أسعار المستهلك المسجلة في أكتوبر الماضي، تبقى أفضل بكثير من تلك التي شهدتها البلاد في يوليو 2021، حين سجلت أسعار المستهلك 422.8 بالمئة.

وفي فبراير 2021، حررت الحكومة عملتها الوطنية جزئيا، فأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 568 جنيها حاليا مقابل 55 جنيها، وهو السعر الرسمي قبل التعويم.

وأدى انهيار أسعار صرف العملة المحلية، وشح إمدادات السلع والنقد الأجنبي، إلى قفزة في أسعار السلع والخدمات في السودان.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية، بالإضافة إلى التوترات السياسية.