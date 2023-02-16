الناتو يؤسس خلية تنسيق البنية التحتية تحت سطح البحر

وقال شتولتنبرج، حسبما نقل بيان صادر عن الحلف اليوم الخميس، إن الخلية من شأنها تسهيل التعامل فيما يختص بصناعة البنية التحتية الحيوية، مع جمع أصحاب المصلحة العسكريين والمدنيين الرئيسيين معًا، لتبادل أفضل الممارسات والاستفادة من التقنيات المبتكرة وتعزيز أمن البنية التحتية البحرية لدول الحلفاء.
من جانبه، أعرب الفريق ويرمان عن شكره للأمين العام على ثقته فيه، وكذلك عن سعادته لتولى قيادة خلية حماية البنية التحتية الحرجة تحت سطح البحر، مشيرًا إلى أنها ستتيح تنسيقًا أفضل بين أصحاب المصلحة العسكريين والمدنيين الرئيسيين ومع مسئولى الصناعة بشأن قضية حيوية لأمن الحلفاء.
تجدر الإشارة إلى أن التخريب الذى حدث فى خطى أنابيب نورد ستريم 1 و2 فى سبتمبر الماضى سلط الضوء على ضعف خطوط أنابيب الطاقة وكابلات الاتصالات، حيث استجاب حلفاء الناتو على هذا الهجوم بزيادة وجودهم العسكرى بشكل كبير حول البنية التحتية الرئيسية، بما يتضمن السفن وطائرات الدوريات، كما شكل الناتو والاتحاد الأوروبى أيضًا فريق عمل مشترك فى يناير الماضى لحماية البنية التحتية الحيوية.
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