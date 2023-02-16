رئيس بيلاروسيا: الاتحاد مع موسكو الخيار الأفضل لأوروبا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن أفضل خيار للأوروبيين هو الاتحاد مع روسيا الاتحادية، مؤكدا أنه نظرا للموارد والإمكانات سينعكس ذلك إيجابا على كل العالم.





وأضاف الرئيس البيلاروسى- أن روسيا تمتلك كل الموارد فيما تمتلك أوروبا موارد تقنية عالية، وهو ما يجعل توحيد الجهود مكسبا للعالم كله، مشيرا إلى أن الصراع فى أوكرانيا هو بالأساس صراع بين الشرق والغرب على المستوى العالمي، وأكثر مراحل هذا الصراع حدة بين موسكو والغرب. وأوضح أن هناك 3 أقطاب قوية ستظهر فى العالم فى هذه الحالة، وهى الصين والولايات المتحدة والقارة الأوروبية جنبا إلى جنب مع روسيا، والتى يمكن اعتبارها "أورو- آسيوية"، إضافة إلى أن النقطة الرابعة قد تكون الهند.

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