نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الصفدي إلى سوريا لأول مرة منذ سنوات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 16 فبراير 2023 07:01 مساءً - دوت الخليج :- يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، بزيارتين إلى الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية تعبيراً عن تضامن الأردن مع البلدين الشقيقين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما.

ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة في إرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وترسل المملكة، اليوم، طائرة مساعدات إلى تركيا وطائرة مساعدات إلى سوريا التي تتواصل المساعدات البرية من الأردن إليها.