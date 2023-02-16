إسبانيا: إقرار قانون يسمح بالتحول الجنسى اعتبارا من سن 16 عاما

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 06:23 مساءً - أقر مجلس النواب الإسبان اليوم الخميس، قانونا يسمح بالتحول الجنسى بحرية اعتبارا من سن 16 عاما، فى حين لا تزال دول أوروبية أخرى مترددة حيال هذه المسألة المثيرة للجدل.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) اعتمدت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الإسبانى قانون "العبور الجندري" أو تغيير النوع الاجتماعى فى قراءة أولى فى 22 ديسمبر، وهو قانون يحارب من أجله حزب اليسار الراديكالى "بوديموس" حليف الاشتراكيين فى حكومة بيدرو سانشيز.

وصوت مجلس الشيوخ عليه الأسبوع الماضى مع بعض التعديلات، على أن يصوت النواب عليه مجددا.

وسيسمح قانون "العبور الجندري" للأشخاص الذى يزيد عمرهم عن 16 عاما والراغبين بتغيير نوعهم الاجتماعى على أوراقهم الثبوتية أن يقوموا بذلك من خلال التقدم بطلب إدارى فقط.

ولن يعود ضروريا تقديم تقارير طبية تؤكد شعور الشخص المعنى باضطراب الهوية الجنسية أو إثباتات على الخضوع لعلاج هرمونى لمدة عامين.